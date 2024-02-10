Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Bartın Kültür Merkezi Salonu'nda AK Parti Bartın ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “21 yılda ülkemizi dünya projeleriyle tanıştırdık. Enerjide bağımsızlığımızı ilan etmek için doğal gazından nükleer santraline kadar adımlar attık. Savunma sanayisinde hep dışa bağımlı olan Türkiye, bugün yüzde 80 yerlilik oranını yakaladı. Eğitimde okullaşma oranları, her ile üniversite kurulması, barajlar, tüneller yapıldı. İşte bu nedenle milletimiz önüne konulan sandıkta tercihini Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’den ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmıştır. Türkiye’nin ilerlemesini kalkınmasını istemeyen şer güçler de hiç boş durmadı. 367 krizleri, parti kapatma davaları, Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı ve emniyet darbe girişimleri, 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması ile karşı karşıya kaldık. Terörü azdırmaya çalıştılar ve ülkeyi bir kaosa sürüklemeye çalıştılar. Tüm bunları milletimizin desteğiyle açtık ve demokrasinin standardını yükselttik. Büyük reformlar yaptık. Anayasamızda önemli değişiklikler gerçekleştirdik. Kadın haklarını güçlendirdik. Çocukların korunmasıyla ilgili düzenlemeleri anayasal güvenceye kavuşturduk. Temel hak ve özgürlüklerin alanını genişlettik. Hak arama yollarını artırdık. Bireysel başvuru yolu, kamu denetçiliğinin kurulması, bilgi edinilmesi gibi çok önemli anayasal güvencelere de milletimizin desteğini sağladık. Yargıda birliği sağladık, askeri yargıyı kaldırdık. Bu ülke, sivillerin askeri yargıda yargılandığı dönemleri yaşadı. Darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı anayasada, milletimizin desteğiyle kaldırdık. Sıkıyönetim ilan edilebilir diye bir madde vardı anayasada, bunları kaldırdık. Hakimler Savcılar Kurulu'nu, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını, Yüksek Askeri Şura'nın yapısını, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısını daha demokratik hale getirdik. Demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendirdik. Tüm bunlar yeterli mi? Yetmez diyoruz elbette ki. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de yeni bir dönemi başlattık. Halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, demokrasiyi ve Cumhuriyet’i güçlendiren hükümet sistemine adım attık. İlk dönemini geride bıraktık. Şimdi ikinci dönemini yaşıyoruz. Hedefimiz anayasamızda demokratik reformların taçlandırılmasını da inşallah yeni katılımcı, demokratik, sivil bir anayasayı yaparak inşallah ‘Türkiye Yüzyılı'na başlamak istiyoruz. Bunun için de 28’nci dönem parlamentosunda bir uzlaşma sağlanır ve bu uzlaşma sayesinde de milletimize olan borcumuzu yerine getirmiş oluruz” dedi.

‘BÜTÜN BELEDİYELERE DESTEK OLUYORUZ’

Yerel yönetimlerin hükümetle uyumlu çalışması gerektiğine vurgu yapan Bakan Tunç, "Belediye başkanlarımızın uyumlu çalışması, hükümetle uyumlu çalışması konusunu söylediğimizde maalesef bunu bazı yerlere çekmeye çalışıyorlar. İşte 'muhalefet belediyeye yardım etmeyecek misiniz? Siz bunu mu söylüyorsunuz?' diyorlar. Tamamen bir çarpıtmadan ibaret bu, bütün belediyelere hükümet eşit oranda paylarını veriyor, nüfusa göre ve oranını ortaya koymuş. Durumuna göre hesaplanan bir kriter var ve ona göre bütün belediyelere merkezi hükümetten pay ediyor ve en büyük payı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi alıyor. Ankara Büyükşehir ve dolayısıyla nüfusa göre verilen bir ödenek var. Ama bunun yanı sıra bazı belediye başkanlarımız özellikle hükümet ve iktidarla uyumlu çalışan belediye başkanları ise sürekli proje üreterek o projelerin hayata geçmesi için belediye bütçesinin dışında da şehrin diğer hükümet yatırımlarını ilgilendiren konularda da hem istişare halinde olduğu için bu şehirler için büyük avantaj oluyordu. Anadolu'nun değişik yerlerini geziyorsunuz ve diyorsunuz ki burada Recep Tayyip Erdoğan'la uyumlu çalışan bir belediye başkanı var. İşte o nedenle bakın burada köprülü kavşaklar var. İşte o nedenle buraya hızlı trenler geliyor. İşte bu uyum sayesinde o planlar, projeler hayata geçiriliyor. O nedenle uyumun çok önemi var. Bartın'da da inşallah Cumhur İttifakı'yla il merkezimizde ilçelerimizin tamamında ve beldelerimizde bu uyumu bu seçimde inşallah sağlamış olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Amasra, Ulus, Kurucaşile ilçeleri, Abdipaşa, Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca beldelerinin belediye başkan adayları açıklanarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.