Bülent Şakrak’tan epilepsi hastalarına anlamlı destek

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak epilepsi hastalarının toplumda karşılaştıkları ön yargıları yıkmayı hedefleyen Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu. Şakrak, 12 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında ön yargıların karanlığının arkasındaki #GerçeğiGör mesajını verdi.

Bülent Şakrak, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin sekiz yıldır sürdürdüğü Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına gönüllü destek olarak farkındalık elçisi oldu.

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına destek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bülent Şakrak, Dünya Epilepsi Günü kapsamında şu mesajları verdi: “Epilepsi Farkındalık Araştırması’nın sonuçlarına göre; ülkemizde yakınlarının epilepsi hastası bir bireyle evlenmesini istemeyenlerin oranı yüzde 36, işveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem diyenlerin oranı ise yüzde 22. Görünen o ki toplum olarak epilepsi hastalarıyla ilgili bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası ile ön yargıların karanlığının arkasındaki #GerçeğiGör diyoruz. Herkesi bu konuda bilinçlenmeye ve epilepsi hastası bireylerin evlenip çocuk sahibi olabileceklerini ve iş hayatında çok başarılı olabileceklerini çevresindekilere anlatmaya davet ediyoruz."

“Ülkemizdeki 1 milyon epilepsi hastası için Bülent Şakrak’ın desteği çok anlamlı”

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, Bülent Şakrak’ın Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına gönüllü desteğinin, ülkemizdeki 1 milyon epilepsi hastası ve yakınları için çok anlamlı olduğunun altını çizdi. Toplumsal ön yargılar nedeniyle hastaların sosyal hayatta birçok zorlukla karşılaştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Nerses Bebek, farkındalığın ışığını ne kadar genişletebilirsek herkesin ‘Gerçeği Gör’mesini sağlayabiliriz dedi. Prof. Dr. Bebek, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebileceklerini, okuyabileceklerini, evlenebileceklerini, çocuk sahibi olabileceklerini ve çalışabileceklerini vurguladı.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği farkındalık için herkesin yapabileceği bir şey olduğunu hatırlatarak, farkındalık ağının bir parçası olmak isteyenleri Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresiyle kendi fotoğrafını çekmeye, farkındalık mesajlarını oluşturarak #EpilepsiİçinBak ve #GerçeğiGör etiketleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşmaya çağırdı.

Epilepsi farkındalığına destek olmak için ‘Mor Gözlük’ filtre linki:

https://www.instagram.com/ar/365833249537044/

Epilepsi İçin Bak Hakkında Detaylı Bilgi:

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle, 2017 yılından beri hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası bu yıl sekizinci yılında… Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabileceklerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının taşıyıcı ikonu olarak epilepsi hastalarına olan bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini sembolize eden mor gözlükler kullanılıyor.

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası, 2024 yılında ön yargıları yıkmak ve karanlığın arkasına saklanan gerçekleri farkındalığın ışığıyla göstermek amacıyla #GerçeğiGör mottosunu benimsedi. 2024 yılında Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi ünlü oyuncu Bülent Şakrak oldu.

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası 2023 yılı mottosu #GörüneninÖtesinde ile epilepsi hakkında bilinenin ötesindeki gerçekleri anlattı. Kampanyanın 2022 yılındaki gönüllü elçisi olan Furkan Andıç farkındalık filminde de rol alarak, “#UzunLafınKısası farkındalık çok zor bir şey değil” diyerek herkesi epilepsi farkındalığını birlikte öğrenmeye ve öğretmeye davet etti. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının 2021 yılındaki gönüllü elçisi Murat Dalkılıç olmuş ve epilepsinin çalışamamakla #NeAlakasıVar! demişti. Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi de sesiyle farkındalık filmine destek olmuştu. 2020 yılında kampanyaya, ünlü oyuncu İrem Sak gönüllü destek vermiş ve #YılOlmuş2020 farkındalık filminde rol almıştı. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ da dijital mecralardaki farkındalık çalışmalarının gönüllü destekçisi olmuş ve Emre Yücelen de sesiyle farkındalık filmine destek vermişti.



Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için; https://www.epilepsiicinbak.com/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.