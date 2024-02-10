"Ankaralının tercihine saygı duyduk"

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kahramankazan yolunda inşa edilen farklı seviyeli kavşakların açılış törenine katıldı. Uraloğlu, Kahramankazan'da olup da 15 Temmuz'u anmadan geçemeyeceklerini belirterek, "Sizler, gözünü istiklalimize ve özgürlüğümüze göz diken hainlere geçit vermediniz. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi sizler de Kahramankazan'da ihanet çetesi FETÖ'nün kumpasını ters yüz ettiniz. Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dik duran aziz milletimizi ne kadar taltif etsek azdır. 15 Temmuz'da gözünü kırpmadan hayatını feda eden şehitlerimize bir can borcumuz var değerli kardeşlerim. Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimize borcumuzu daha çok çalışarak, daha çok üreterek, aziz milletimize daha çok hizmet ederek ödemek mecburiyetindeyiz. İşte bunun için gece gündüz demeden ülkemizin dört yanında yatırım yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SADECE 6 İLİMİZ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLIYDI'

Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun yaklaşık 29 bin 400 kilometreye çıkarıldığını kaydederek, "22 yıl önce sadece 6 ilimiz, bölünmüş yollar ile birbirine bağlıydı. Bugün 77 ili bölünmüş yollar ile birbirine bağladık. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 726 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre uzunluğundaki 83 adet olan tünel sayısını, 753 kilometre uzunluğunda 495'e çıkardık. 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 olan köprü ve viyadük sayımızı ise 774 kilometre uzunluğunda 9 bin 871'e yükselttik. Bunlardan biri de Ankara-Kahramankazan yolunu genişletme projesidir. Bildiğiniz üzere Kahramankazan ilçemiz, Ankara-İstanbul ulaşımını sağlayan devlet yolu ve TEM Otoyolu'nda yer alan önemli bir konuma sahiptir. Son yıllardaki sanayi yatırımları ile de gün geçtikçe büyümektedir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii başta olmak üzere pek çok alanda sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Özellikle Ankara Lojistik Üssü'nün de bu bölgede kurulmasından sonra; Ankara'nın ithalat, ihracat, transit ve iç lojistik ihtiyaçlarının etkin karşılanması büyük önem kazanmıştır" diye konuştu.

'ANKARALININ TERCİHİNE SAYGI DUYDUK'

2021 yılında Aydın, Yazıbeyli ve Saray mahallelerinde 3 köprülü kavşağı ve yolun bir kesimini genişleterek hizmete açtıklarını aktaran Uraloğlu, "Şimdi de Veterinerlik kavşağı, yine devamında Bitik ve İmrendi kavşakları olmak üzere 14 kilometrelik kesimi bugün bitirerek beraberce trafiğe açıyoruz. Esasında trafiğe açmıştık, bugün de törenini yapıyoruz. Böylelikle yolumuzun 18 kilometrelik kesimini, 6 adet farklı seviyeli kavşağı bitirerek hizmete sunmuş olduk. Geri kalanları da inşallah 2024 yılı içerisinde bitirerek trafiğe açmayı planlıyoruz. Tabi biz Ankara'da sadece Kahramankazan'a mı hizmet ediyoruz? Biz Ankara’nın esasında 6 milyon nüfusuna hizmet ediyoruz. Biz, Ankara-Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattını hayata geçirdik. Ne diyorduk eskiden; git gel Konya 6 saat. Şimdi git gel 3 saat bile sürmüyor neredeyse. En son yine Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını hayata geçirdik. Yine Ankara'da özellikle metrolar konusunda bizim 2019 yılından beri durdurduğumuz bir metro inşaatını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Niye; çünkü biz Ankaralının tercihine saygı duyduk ve hizmet etmeye de devam ettik" dedi.

'KIZILAY-ESENBOĞA METRO HATTINI PROGRAMA ALDIK'

Uraloğlu, Ankaralının tercihine saygı duymaya bundan sonra da devam edeceklerini bildirerek şöyle konuştu:

"Ama biz şunu diyoruz; 'Ankara'ya daha iyi hizmet edebilmemiz için Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışmamız lazım. İş birliği yapmamız lazım. Bu hizmetleri artırmamız lazım.' Onun için Turgut Altınok kardeşim bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği bir süreçte Büyükşehir Belediyesi başkan adayımız oldu. İnşallah belediye başkanımız da olacak. Biz buna inanıyoruz. Bu düşünce ile yola çıktık ve Ankara'ya hizmetlerimizi katlayarak devam edeceğiz. Birçok metroyu açtık. Sincan'ı açtık. AKM-Gar'ı açtık. Şimdi de 2024 Yatırım Programı'na Kızılay-Esenboğa hattını aldık. Onu da planlıyoruz. Kısa zamanda inşallah ihalesini yapacağız."