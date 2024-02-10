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Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı, 4’ü ağır, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı mask
Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
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Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek- Çermik kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Abdülkerim Kodaman yönetimindeki 34 PJ 3652 plakalı otomobil, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki 63 S 6050 plakalı minibüs ile çarpıştı. Muharrem Özgür yönetimindeki 27 FF 172 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MİNİBÜSÜN MOTORU FIRLADI

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı, minibüsün de kazaya karıştığı görüldü. Kaza sırasında minibüsün motorunun metrelerce uzağa savrulduğu da görüntülerde yer aldı.

Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.

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10 Şub 2024 - 14:20 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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