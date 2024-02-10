Park yeri için kavga

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında park yeri tartışması çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaralandı. Yaralanan İ.E., ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, komşusunu yaralayarak olay yerinden kaçan T.A.'yı arıyor.

Olay, bugün saat 08.45 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi 1175. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bina sakini T.A., (40) 34 PT 2374 plakalı otomobilini esnaf komşusu İ.E.'nin iş yerinin önüne park etmek istedi. İ.E. dükkanına mal indiremediğini gerekçe göstererek T.A.'nın otomobilini park etmesini istemedi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Arbedeye dönüşen olayda komşular, araçların ve bina giriş kapısının camlarını taş ve sopalarla kırdı. Kavga sırasında, T.A., İ.E.'yi silahla göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken komşusunu silahla vurarak olay yerinden kaçan T.A'nın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.