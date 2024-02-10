10 Şub 2024 - 13:38- Gündem G:

Gazi’li Öğrencilerden Örnek Yardımlaşma

Gazi Üniversitesi bünyesinde Fikir ve Değerler Topluluğu ile Afet ve Acil Durum Topluluğu (GÜAFAD) adlı bir topluluk kuran öğrenciler depremin 1. yıldönümünde “Umut Fidesi Dikmeye Gidiyoruz” sloganı ile Ankara’da topladıkları çeşitli malzemeleri deprem bölgesine giderek çocuklara dağıttılar. 30 kişiden oluşan öğrenci grubu ayrıca aileler ile birebir diyaloglarla bölgedeki insanların dertlerine ortak oldular.

Gazi’li Öğrencilerden Örnek Yardımlaşma mask
Gazi’li Öğrencilerden Örnek Yardımlaşma
Gazi’li Öğrencilerden Örnek Yardımlaşma
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Abbas SATIR

Asrın felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depreminde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen deprem sonrasında tüm Türkiye yardıma koştu. Aradan bir yıl geçmesine rağmen halen acıların dinmediği yaraların kapanmadığı görüldü.

Gazi’li Öğrencilerden Örnek Yardımlaşma

 

Gazi Üniversitesi Fikir ve Değerler Topluluğu ile GÜAFAD ve Acil Durum Topluluğu öğrencileri “GÜAFAD Deprem Bölgesine Umut Fidesi Dikmeye Gidiyor” sloganı ile bir kampanya düzenlediler. Ankara’da topladıkları yaşlılara bez, kitap, oyuncak ve çikolatadan oluşan malzemeleri, bölgeye bizzat giderek çocuklara dağıttılar. Hediyelerin yanı sıra aileler ile birebir diyaloglarla bölgedeki insanların dertlerine ortak oldular.

Gazi’li Öğrencilerden Örnek Yardımlaşma

Yardım kampanyasının önderliğini yapan Ayjahan Hakymov, Mehmet Fatih Güleç, Mehmet Ali Antlı, Muhammet Enes Aktepe, Enez Yılmaz ve grupta bulunan öğrencilerin de 6 şubat depremini yaşadıklarını bu nedenle bölgede yaşanan sıkıntıları yakından bildiklerini söylediler.

Gazi’li Öğrencilerden Örnek Yardımlaşma

Kampanyada malzemelerin sağlanmasında İvedik Organize Sanayinde işyeri sahibi Cengiz Dağlı’dan büyük yardım gördüğünü belirten öğrenciler “ Otobüsü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ücretsiz olarak verdi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman’da üç gün depremzedelerle birlikte olduk. Çocuklarla çeşitli oyunlar oynadık. Palyaço kıyafetiyle çocukları eğlendirdik. Yüz boyamaları yaptık. Üç gün boyunca, depremzedelerin dertlerine ortak olmaya çalıştık” dediler.

Gazi’li Öğrencilerden Örnek Yardımlaşma

Deprem bölgesine giden Gazi Üniversitesi öğrencileri şunlar: Mehmet Fatih Güleç, Mehmet Ali Antlı, Muhammet Enes Aktepe, Enes Yılmaz, Emre Cebeci Süleyman Serhan Toprak, Gülben Karaçayır, Nurdan Oruç, Koray Doğan, Kübra Doruk, Eda Nur Bektaş, Mert Arıkan, Ayşegül Ağırtopç, Buse Şahbaz, Dicle Duman, Yaren Karaca, Ceren Keleş,Yasin Koca, Mercan Dinç, Eymen Aktepe, Enes Dumlu, Burcu Ateş, Cansu Yaycı, Emre Can, Şeyma Demir, Ayjahan Hakymov, Mekan Hakymov

Gazi’li Öğrencilerden Örnek Yardımlaşma

Fotoğraflar : Gazi Üniversitesi Fikir ve Değerler Topluluğu ve GÜAFAD

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10 Şub 2024 - 13:38 - Gündem

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