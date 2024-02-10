İstanbul'da karşılıksız çek operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, faktoring firmasının çalışanlarının, şüpheli firma sahibi ve şüpheli şahıslar ile birlikte hareket ederek, kabul edilebilir müşteri standartlarına uygun olmayan ve karşılıksız olan çeklere komisyon karşılığında ödeme yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin toplamda 188 adet çeke komisyon karşılığında faktoring firması tarafından ödeme yaptırdıktan sonra şüpheli firmaların üçüncü şahıslara devredildiği ve çalışanların birbirine yakın tarihlerde müşteki şirketten istifa ettikleri anlaşıldı.
Şüphelilerin 2020-2021 yılları arasında şikayetçi firmayı 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik 14'ü tutuklu 3'ü yurt dışında olduğu belirlenen İstanbul merkezli olmak üzere 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet çeşitli ebatlarda fişek, 63 adet çek ve 2 adet boş çek defteri ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.