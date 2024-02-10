Ernest Muçi ile Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.
Öte yandan Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00’de özel bir uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.