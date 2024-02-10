10 Şub 2024 - 14:02- Spor

Ernest Muçi ile Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig’in 25’inci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.