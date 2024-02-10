10 Şub 2024 - 14:02- Spor G:

Ernest Muçi ile Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig’in 25’inci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Ernest Muçi ile Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı mask
Ernest Muçi ile Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı
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Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.

Öte yandan Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00’de özel bir uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.

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10 Şub 2024 - 14:02 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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