Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı

Şanlıurfa'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları belirlenen 3 şüpheli, tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, Akçakale ilçesindeki adreslere düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık için kullandıkları dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin, 23 ilde 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.