Yeni nesil evcil hayvan mama markasına yatırım

Evcil hayvan sahiplerinin, can dostlarının sağlığı için dikkat ettiği unsurların başında beslenme düzenleri gelirken, NIQ’nun yayımladığı veriler, evcil hayvan bakımı sektöründe trendlerin değiştiğine işaret ediyor. Bunların ilk sıralarında da evcil hayvan gıdalarında doğal içerikli ürünlere artan talep geliyor. Bu doğrultuda üretim yapan girişimler ise aldıkları yatırımlarla büyüyerek daha fazla sayıda evcil hayvanın sağlıklı bir yaşam sürmesine olanak tanıyor. Son olarak, yeni nesil sağlıklı, doğal ve taze kedi ve köpek mamaları üreten Kito, 3,8 milyon dolar değerlemeyle çıktığı köprü yatırım turundan, Dardanel ve Dgpays Kurucu Ortağı ve CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu’ndan 225 bin dolar yatırım alarak döndü.

“Bu yatırımla yeni pazarlara açılacağız”

Aldıkları bu yatırımla hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüme ivmesi yakalamayı hedeflediklerini belirten Kito Pet Kurucu Ortağı Alper Çağdaş, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Kito ailesi olarak en temel amacımız, evcil hayvanlarımızın daha sağlıklı beslenmelerini mümkün kılmak. Protein kaynaklarımızı seçerken ortağımız Karkas Çiftliği’nin uzmanlığı ve ürettiği etlerin kalitesinden yararlanıyoruz. Üretim tarafında da yeni ortağımız Dardanel ürün kalitemizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Dardanel ve Serkan Ömerbeyoğlu’ndan aldığımız yatırımla birlikte, yeni pazarlara açılarak büyümeye devam edeceğiz. Elde ettiğimiz başarının rüzgarıyla sektörümüzde ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olarak konumlanacağız.”

“Yeni ürün grubumuzu dünyanın en kaliteli mamalarından biri olarak görüyoruz”

Oda sıcaklığında saklanabilir taze mamalar özelinde Türkiye’de ilke imza attıklarının altını çizen Alper Çağdaş, “Ürünlerimizin formüllerini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi danışmanlığıyla hazırlıyoruz. Karkas Çiftliği’nin kaliteli etlerini ve taze meyve, sebzelerden oluşan içeriklerimizi, beslenme uzmanı veteriner hekimlerimizin tasarladığı özel reçetelerle bir araya getirip kendimize yemek pişirir gibi mama pişiriyoruz. Kito Fresh olarak adlandırdığımız ürünümüz, insan standardında malzemelerle köpek ve kediler için formülize edilmiş özel bir yemek niteliği taşıyor. Bu ürün grubumuzu dünyanın en kaliteli mamalarından biri olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kendimize yemek pişirir gibi pişiriyoruz”

Diğer ürünleri hakkında da bilgi veren Kito Pet Kurucu Ortağı Alper Çağdaş, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Tüm bunları yaparken, evcil hayvan sahiplerine birden fazla alternatif sunacak bir ürün grubu geliştirdik. Kito Fresh ürünlerimize ek olarak kendi çiftliklerimizden gelen taze etleri içeren kuru mamalarımız, tamamen doğal çiğneme ürünlerimiz, doğal ödül kurabiyelerimiz ve besin takviyelerimiz ile geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Her bir ürün çeşidimizde sağlığı ve kaliteyi önceliklendiriyoruz. Örneğin, kuru mamalarımızda Karkas Çiftliği kalitesiyle üretilmiş GDO’suz taze etleri kullanarak, kuru mama dünyasında oldukça yenilikçi olarak kabul edilen bir ürün elde ettik. Kaliteli ve sağlıklı ürün misyonuyla işimizi global pazara da taşıdık ve yurt dışında satışlara başladık. Hedefimiz uluslararası arenada da sayılı markadan biri olmak. Aldığımız olumlu geribildirimler de yüksek müşteri memnuniyetinin göstergesi ve en büyük motivasyon kaynağımız.”