HPV Virüsüne Karşı Erken Tanı Önemli!

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Var, yüksek riskli olarak tanımlanan bazı HPV (insan papilloma virüsü) türlerinin, rahim ağzı kanserinin temel nedeni olduğuna dikkat çekti.

Erken tanı ve tedavinin önemli olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Var, “HPV'nin birçok alt tipi vardır; HPV tipleri genel olarak, genital siğillerde bulunan düşük riskli tipler ve rahim ağzı kanseriyle ilişkilendirilen yüksek riskli tipler olarak sınıflandırılmaktadır. HPV, genellikle cinsel yolla bulaşan bir virüstür, ancak başka yollarla da yayılabilir. Korunmasız cinsel ilişki, virüsün bulaşma riskini artırabilir. Bir annenin genital bölgesindeki HPV, doğum sırasında bebeğe geçebilir. Ancak, bu durum oldukça nadirdir. HPV temasla bulaşan diğer yollarla da yayılabilir, ancak bu daha az yaygındır. Örneğin, enfekte ciltle temas, virüsün bulaşmasına neden olabilir” dedi.

HPV'nin genellikle belirti göstermediğini ve birçok insanın vücudu tarafından kendiliğinden temizlendiğini de dile getiren Prof. Dr. Ahmet Var, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya belirli HPV tipleriyle enfekte olanlarda, genital siğiller veya kanserin gelişebildiğine dikkat çekti.

HPV'NİN BULAŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI

HPV'ye karşı düzenli kontrol, korunmalı cinsel İlişki ve HPV aşısının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Var: “Aşılar, belirli HPV tiplerine karşı koruma sağlar ve cinsel temas yoluyla bulaşmayı önler. Cinsel ilişkide prezervatif kullanmak, HPV'nin bulaşma riskini azaltabilir, ancak tam koruma sağlamaz. Cinsel sağlık kontrolü ve düzenli doktor muayeneleri, HPV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları erken tespit etmeye yardımcı olabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Var, şöyle devam etti: “Eğer pozitif bir HPV test sonucu aldıysanız, ilk adım sağlık profesyoneli ile iletişim kurmaktır. Bu kişi genellikle bir jinekolog veya ilgili branş uzman hekimi olacaktır. HPV testi pozitif çıkan bir kişi, doktorunuzun önerisine bağlı olarak Pap smear ve diğer ilgili testlere yönlendirilebilir. Bu testler, prekanseröz hücre değişikliklerini veya kanseri erken aşamada tespit etmeye yardımcı olabilir. Eğer daha önce aşı olmadıysanız, hekiminiz size HPV aşısını önerebilir. HPV aşıları, özellikle genç bireylerde, belirli yüksek riskli tiplere karşı koruma sağlayabilir. Pozitif bir HPV testi, kanser olacağı anlamına gelmez ve birçok durumda bağışıklık sistemi tarafından temizlenir. Bu nedenle, endişeleriniz veya sorularınız varsa, en iyisi hekiminiz ile konuşmaktır. Talatpaşa Laboratuvarları olarak HPV virüsünün tanısında Multiplex PCR ve Macroarray Chip teknolojisi ile çalışıyoruz. Bu yeni teknolojiyle 35 farklı HPV genotipi tek bir çalışmada tespit edilebiliyor. Bu yöntemle aynı gün içerisinde HPV sonucunu verebiliyoruz."