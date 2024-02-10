“Siber Güvenlik Eğitim Programı" başlıyor

Günümüzde çocuklar, online faaliyetlerin günlük rutinlerinin doğal parçası olduğu bir çağda büyüyor. Çocuklar, dijital dünyada gezinme konusunda becerikli gibi görünseler de, virüsler ve fidye yazılımlarının yanı sıra sosyal medyada ve internette sahte haberlere ve siber zorbalığa kadar bir dizi online riske karşı savunmasız kalıyor. Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Trend Micro, 2008 yılından bu yana “Internet Safety for Kids and Families” (Çocuklar ve Aileleri için İnternet Güvenliği) girişimi kapsamında dünyanın dört bir yanındaki çocuklara, ebeveynlere, öğretmenlere ve gençlere online riskleri önleme ve ele alma konusunda yardımcı oluyor.

Trend Micro Avrasya Bölge Müdürü Hasan Gültekin, “Günlük hayatımız artık öylesine dijital bir hale geldi ki, siber güvenliği çocuklarımızın kullandıkları cihazlara ve internetteki deneyimlerine de yaymamız büyük bir gereklilik oldu. Bu nedenle küresel ISKF girişimini hayata geçirdik. ISKF kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektörden kuruluşlarla iş birliği yaparak mükemmel bir uyum içinde çalışıyoruz. Dijital dünya her geçen gün daha da tehlikeli hale geliyor. Bu nedenle her zaman tetikte olmamız ve 7’den 70’e herkesin bilgi sahibi olması için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu doğrultuda çocukların karşılaşabileceği online riskleri önlemenin ve ele almanın yanı sıra iyi bir dijital vatandaş nasıl olunacağını öğretmek için özel programlar geliştiriyoruz. Bu programlardan biri de çocuklara yönelik birçok eğitimin yer aldığı “Trend Micro Cyber Academy” eğitim programımız. Bu program sayesinde çocuklarımız ve ebeveynler online dünyada karşı karşıya kalabilecekleri siber tehditler ve bunlardan nasıl kaçınabilecekleri konusunda bilgi sahibi oluyorlar” dedi.

Trend Micro Cyber Academy tamamen ücretsiz olarak sunuluyor

Trend Micro, ISKF girişimi kapsamında dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler arasında siber farkındalık yaratmak ve çocukları siber tehditlere karşı daha dirençli hale getirmek için tamamen ücretsiz özel bir eğitim programı hazırladı. Trend Micro Cyber Academy kapsamında hazırlanan 7-10 yaş arası çocuklara yönelik İnternet Güvenliği Serisi programında Siber Güvenlik, Sağlıklı Alışkanlıklar, Kamera Güvenliği, Online Geçirilen Zaman, Nezaket, Güvenlik Ayarları, Yanlış Bilgiler ve Telif Hakkı olmak üzere toplamda 11 eğitim bulunuyor. Türkçe dahil olmak üzere toplamda 19 dilde eğitimlerin yer aldığı Trend Micro Cyber Academy’ye https://www.trendmicro.com/internet-safety/tr/cyber-academy adresinden ulaşılabiliyor.

ISKF girişimi 19 ülkede aktif olarak yürütülüyor

2008 yılında hayata geçirilen ISKF hızla büyüyerek 19 ülkeye yayıldı. Yüz yüze etkinliklerden online eğitimlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ISKF, çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler için siber güvenlik alanında önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. ISKF kapsamında oluşturulan Cyber Academy, genç dijital vatandaşlara etkileşimli videolar ve anlatımlarla dijital dünyada nasıl güvenli kalacaklarını öğretiyor. Program kapsamında 2024 yılının sonuna kadar yaklaşık 10 bin çocuğa ve ailesine ulaşılması planlanıyor.