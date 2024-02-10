Dinozor Çocuk Efsanesi Başlıyor

Kanada’dan ABD’ye, Güney Amerika’dan Afrika’ya ,Avrupa’dan Uzakdoğu’ya, Avusturalya’dan Hindistan’a uzanan bu benzersiz yolculukta ödüllü yazar Sam Sedgman, ulusların kaderini sonsuza dek değiştiren demiryolu hatlarını ve tren yolculuklarının hepimizi nasıl birbirimize bağladığını anlatıyor.

Ayrıntı Yayınları’nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk, Sam Sedgman’in yazdığı, Sam Brewster’in resimlediği büyüleyici Efsane Maceralar kitabını okurlarla buluşturdu. Sedgman imzalı Trende Macera serisinden çıkan ve rotaları, daha önce Dinozor Çocuk’tan çıkan Kraliyet Treni Hırsızı kitabıyla da kesişen Efsane Maceralar, küçükleri olduğu kadar büyükleri de dünya çapında bir maceraya çağırıyor.

Okurlarını alıp Kuzey Kutbu’ndan Güney Pasifik’e, Silikon Vadisi’nden Afrika Savanalarına ve daha nice yerlere götüren, dünyanın en büyüleyici demiryollarında bir tura çıkaran Efsane Maceralar, 12 ünlü demiryolu hattının geçtiği modern şehirleri, antik tapınakları, vahşi hayvanları, lezzetli yemekleri, yüksek köprüleri, yerel halkın festivallerini de keşfetme imkânı sunuyor. Bazıları hâlâ aktif olan, bazıları artık çalışmayan ya da yapılmasına rağmen hiç kullanılmamış olan 12 muhteşem demiryolu rotasına ve çok daha fazlasına odaklanan Efsane Maceralar, mühendislik harikaları ve demiryollarının ulusların kaderini sonsuza dek nasıl değiştirdiğini ve tren yolculuklarının hepimizi nasıl birbirimize bağladığını ortaya seriyor.

Oğuzhan Şenocak’ın dilimize çevirdiği Efsane Maceralar, raflarda ve internet satış sitelerinde!