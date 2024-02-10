Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik Kategorileri kapsamındaki başvurular, 17 Mart’a kadar https://ibrahimbodurodulleri.com/ internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

Yalnızca üretimi ve büyümeyi değil; ürettiği değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefleyen Kale Grubu’nun, sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla 2017 yılından bu yana düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri’ne bu yılki başvurular açıldı. Sekizinci kez verilecek hayata geçirilen programa sosyal girişimler, etki odaklı girişimler ve girişimci adayları başvurabilecek.

Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik kategorilerinde yapılacak başvurular, ibrahimbodurodulleri.com sitesi üzerinden kabul edilecek. Tüm başvurular, Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul ekiplerinden oluşan ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek. Ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, dünya ve Türkiye’nin sosyal girişimcilik alanındaki önemli isimlerinden ve sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul’un karşısına çıkacak. Kazanan adaylar, düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Sosyal girişimleri geliştirecek ödüller

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri kapsamında ödül miktarı Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorisi için 250.000’er TL, Gençlik Kategorisi için ise 50.000 TL olarak belirlendi. Erken, İleri ve İş Birliği Kategorilerinin kazananları, maddi ödüle ek olarak, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği, Gençlik Kategorisi kazananı ekip ise Social Impact Award Türkiye ‘24 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alma hakkını kazanacak.

Ayrıca finalist ve kazananlar geçmiş sene finalist ve kazananlarından oluşan 60’ı aşkın sosyal girişimin oluşturduğu topluluğun da parçası olacaklar. Kale Grubu, topluluğun finansal ve finansal olmayan (network, kapasite geliştirme vb.) ihtiyaçlarına destek olarak, girişimlerin ödül sonrası yolculuklarında yanlarında olmaya devam edecek.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kategorileri:

Erken Aşama

Pilot uygulaması olan, yarattığı sosyal/çevresel etkisi yaygınlaşma potansiyeli bulunan, girişimi en fazla 2 yıldır aktif olan adayların başvuruları değerlendirilecek. 250.000 TL maddi ödüle ek olarak, kazanan girişim, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteğini alma hakkı elde edecek.

İleri Aşama

Faaliyet gösterdiği alanda sosyal/çevresel sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan, 2023 yılının başından itibaren 500.000 TL ve üzeri gelir elde etmiş veya minimum 2 yıldır resmi olarak faaliyet gösteren girişimlerin başvuruları bu kategoride değerlendirmeye tabi tutulacak. Maddi ödül 250.000 TL olarak belirlenirken, buna ek olarak kazanan girişim, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteğini alma hakkı kazanacak.

İş Birliği Kategorisi

Girişimin; sosyal veya çevresel faydayı çoğaltmak amacıyla kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu veya başka bir sosyal girişim/etki odaklı girişimle iş birliği yaparak geliştirdiği (tamamlanmış/tamamlanma sürecinde olan) projelere ilişkin başvurular kabul ediliyor. 250.000 TL tutarındaki maddi ödüle ek olarak, kazanan girişime, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği verilecek.

Gençlik Kategorisi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çözümler yaratmak üzere harekete geçmiş, tüm kurucuları 18-25 yaş arasında yer alan, henüz şirket kurmamış ve satış yapmamış, fikir aşamasında olan genç girişimci adaylarının başvurusuna açık. Kategori kazananına 50.000 TL tutarında tohum destek ödülü verilecek. Ayrıca Social Impact Award Türkiye‘24 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği sunulacak.

İBRAHİM BODUR KİMDİR?

2016 yılında aramızdan ayrılan Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur, henüz 27 yaşındayken 900 nüfuslu Çan’da adım attığı iş hayatı boyunca pek çok ilki gerçekleştirdi. 88 yıllık ömrü boyunca, kurmuş olduğu 17 şirketin çatısı altındaki 5 binden fazla çalışanın geleceği için soluk almaksızın çalıştı; “Sizi siz yapan öz değerlerinize sahip çıkın; çünkü onlar sizi bir ağacın kökleri gibi ayakta tutacaktır” inancıyla doğduğu topraklara hizmet etmeyi bir gün bile bırakmadı. İbrahim Bodur, yalnızca ekonomiyi değil, sosyal ve kültürel hayatı da renklendirmeyi, sosyal refah ve eğitim seviyesini yükseltmeyi görev bildi.

Sanayiyi iş gücünün ayağına götüren İbrahim Bodur, Çanakkale’den Mardin’e; Erzurum’dan Isparta’ya Anadolu’nun birçok kentine yatırım yaparak yerel kalkınmanın öncülerinden biri oldu.

Yapılan sayısız yatırımı, eğitime verilen sürekli desteği sürdürülebilir kılmak adına Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfını kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile geliştirilen projeler, mesleki eğitim kursları ve yenilenen yüzlerce köy okulunun yanı sıra üniversite öğrencilerine verilen burslar sayesinde pek çok parlak genç başarıyla mezun oldu.

Yaşadığı toprakların ve birlikte çalıştığı insanların değerini bilmekle yetinmeyen; onlara değer katmayı düstur edinen İbrahim Bodur, Çekoslovakya Devlet Nişanı’ndan ‘Cavaliere del Lavoro’ İtalyan Devlet Nişanı’na, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ndan Uluslararası Aldo Villa ödülüne kadar dünyanın dört bir yanında pek çok ödüle layık görüldü.

İbrahim Bodur, yarım yüzyıldan fazla süren sanayi yolculuğunda, attığı her adımda sosyal fayda sağlamayı ve ürettiği değerleri toplumla paylaşmayı önemsedi. Vefatının ardından hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü de bu inanç doğrultusunda toplumsal sorunları çözmek için harekete geçen sosyal girişimcilere destek olmayı amaçlıyor.

Merhum İbrahim Bodur, küresel vizyonu, cesareti ve hayırseverliğiyle bugün bile binlerce tohumun filizlenmesi için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.