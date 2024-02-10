Hem küçükler hem de büyükler için aktivite

İstanbul’un en büyük kültür, sanat ve etkinlik alanı Artİstanbul Feshane, şubat ayı boyunca sergilerinin yanı sıra hem büyükler hem de küçükler için sanatla dolu bir etkinlik programına ev sahipliği yapıyor! Artİstanbul Feshane’nin, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen birbirinden renkli ve ücretsiz atölyelerine, söyleşilerine ve sergi turlarına katılmak için İstanbulSenin uygulamasının İBB Kültür sekmesinden kayıt yaptırılabilir.

İBB Miras’ın restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları neticesinde yeniden İstanbul’un çekim merkezi haline gelen Artİstanbul Feshane, İBB Kültür tarafından hazırlanan zengin programı kapsamında çağdaş sanata açılan sergi salonları, sanat dünyasından zengin bir içerik sunan kütüphanesi, sosyal mekânları, kongre, atölye ve okuma alanlarıyla İstanbul’da sanatın nabzını tutuyor. Artİstanbul Feshane’nin programı, Şubat 2024’te de her yaşa yönelik atölye çalışmaları, söyleşiler ve sergi turlarıyla devam ediyor.

10 Şubat Cumartesi 16.00 Çocuk Atölyesi: Çocuklarla Sergi Turu / A Galeri (8-12 Yaş)

17.00 Çocuk Atölyesi: Sergi Turu Sonrası Atölye / Konferans Salonu

11 Şubat Pazar 11.00 Yetişkin Atölyesi: Dinamik Drama Atölyesi / Konferans Salonu

12.00 Çocuk Atölyesi: ÇocuklarlaSergi Turu / A Galeri (8-12 Yaş)

13.00 Çocuk Atölyesi: Sergi Turu Sonrası Atölye / Konferans Salonu

13 Şubat Salı 11.00 Söyleşi: Dr. Seda Yavuz ve Güneş Acur – “Sanat Tarihinde Kadının Konumu-Resim Tarihinde Natürmort-Figür ve Kadın Sanatçılar” / Kütüphane

14 Şubat Çarşamba 11.00 Yetişkin Atölyesi: Kadınlarla Çok Sesli Şarkı Atölyesi / Konferans Salonu

15 Şubat Perşembe 17.00 Yetişkin Atölyesi: Şefkat Odaklı Sanat Terapisi “Dinamik İçe Bakış” (Eğitmen: Yeşim Us Aslan) / Konferans Salonu

17 Şubat Cumartesi 16.00 Çocuk Atölyesi: Çocuklarla Sergi Turu / A Galeri (8-12 Yaş)

17.00 Çocuk Atölyesi: Sergi Turu Sonrası Atölye / Konferans Salonu

18 Şubat Pazar 11.00 Yetişkin Atölyesi: Dinamik Drama Atölyesi / Konferans Salonu

12.00 Çocuk Atölyesi: Çocuklarla Sergi Turu / A Galeri (8-12 Yaş)

13.00 Çocuk Atölyesi: Sergi Turu Sonrası Atölye / Konferans Salonu

20 Şubat Salı 11.00 Söyleşi: Dr. Seda Yavuz ve Ebru Nalan Sülün – “Sanat Tarihinde Kadının Konumu – Kadın Heykeltıraşlar Üzerine Değerlendirmeler” / Kütüphane

22 Şubat Perşembe 17.00 Yetişkin Atölyesi: Şefkat Odaklı Sanat Terapisi “Dinamik İçe Bakış” (Eğitmen: Yeşim Us Aslan) / Konferans Salonu

24 Şubat Cumartesi 12.00 Çocuk Atölyesi: Çocuklarla Sergi Turu / A Galeri (8-12 Yaş)

13.00 Çocuk Atölyesi: Sergi Turu Sonrası Atölye / Konferans Salonu

18 Şubat Pazar 11.00 Yetişkin Atölyesi: Dinamik Drama Atölyesi / Konferans Salonu

12.00 Çocuk Atölyesi: Çocuklarla Sergi Turu / A Galeri (8-12 Yaş)

13.00 Çocuk Atölyesi: Sergi Turu Sonrası Atölye / Konferans Salonu

27 Şubat Salı 11.00 Söyleşi: Dr. Seda Yavuz ve Nergiz Yeşil – “Sanat Tarihinde Kadının Konumu – Sanatta Malzemenin Olanakları, Sanatçının Üretimleri, Ekoloji ve Biyosanat” / Kütüphane

Kapıları tüm İstanbullulara açık olan Artİstanbul Feshane’nin detaylı programı ve İBB Kültür’ün şehrin dört bir yanında düzenlediği tüm etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak, kentin eğlence rotasını takip etmek için İBB Kültür sosyal medya hesapları ve kultursanat.istanbul adresi takip edilebilir. Artİstanbul Feshane etkinliklerinin ücretsiz biletleri İstanbulSenin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

ARTİSTANBUL FESHANE HAKKINDA

İstanbul’un yeni sanat üssü Artİstanbul Feshane, Temmuz 2023’te kültür sanat hayatına kapılarını açtı. İBB Miras’ın, Osmanlı’dan miras kalan en önemli endüstri yapılarından biri olan Feshane-i Amire’de gerçekleştirdiği kapsamlı restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarıyla şehre kazandırılan Artİstanbul Feshane, 8000 metrekareye yayılan çok amaçlı birimleri, İstanbul’un en büyük sergileme salonları arasında yer alan sergi salonu, Naile Akıncı Kütüphanesi, kongre, atölye, yeme-içme ve dinlenme alanları, açık hava film gösterimleri, konserleri ve çocuk festivaliyle Haliç kıyılarından İstanbul’a hayat taşıyan bir yaşam merkezi olarak öne çıkıyor. Artİstanbul Feshane’yi, pazartesi hariç her gün10.00-19.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.