Taş Kağıt Makas dizisinden yeni tanıtım

Oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle merak uyandıran fragman, dizinin sezonun en iddialı projelerinden biri olacağının sinyalini verdi. Fragmanda dikkat çeken ise yıllar sonra bir dizi projesiyle ekrana dönen Ozan Güven’in mor kravat takması oldu.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. İlk tanıtımı ile büyük ilgi çeken dizinin birinci bölümünden yeni bir fragman daha yayınlandı. Görkemli bir parti sahnesi ile açılış yapan tanıtıma, Umut (Ekin Koç) ve babası Rıza’nın (Bülent Seyran) adalet uğruna haykırışları damga vurdu. Fecir (Burak Yörük) ve Harun’un (Ozan Güven) gökdelenlerin arasında yaşadığı hesaplaşma sahnesi ise dizinin senaryosuna dair ipuçları verdi.

‘Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu’ bir düzende geçen hikayeyi anlatacak olan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’nda masum bir delikanlının düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşı ekrana gelecek. Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) arasında değişen dengede, Umut’un alzheimer babası için verdiği mücadele yüreklere dokunacak.

MOR KRAVAT DETAYI

Kadına yönelik şiddet iddiası ile yargılanan oyuncu Ozan Güven, yıllar sonra “Taş Kağıt Makas: Hayatı Oyunu” ile ekrana dönüş yaptı. Güven’in uzun bir aradan sonra yeniden sete çıkması, kadın dernekleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Taş Kağıt Makas’ın yayınlanan yeni tanıtım filminde ise Ozan Güven’in taktığı mor kravat dikkat çekti. Hande Ataizi’nin, “Yalnız bir gün benim davama denk gelirsen duruşmaya mutlaka mor kravatın ile gel” dediği sahne, ‘zeytin dalı’ olarak yorumlandı.

Hatırlamakla unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken; senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi isimler yer alıyor.

“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” yakında Kanal D’de ekrana gelecek.