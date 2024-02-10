Türk ordusu'nun kıyafetlerinde geri dönüşüm

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Tekstil Yüksek Mühendisi Emin Uluçınar "Artan ham madde maliyetleri ve işçilik maliyetleri sebebiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personel sayısının da oldukça yüksek olması sebebiyle teknik bir iyileştirme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca binaen literatür çalışmaları, yapılan fizibilite çalışmaları, akademik ziyaretler ve yapılan toplantılar neticesinde geri dönüşüm projesi planlanmıştır. Ham madde, malzeme ve aksesuar alımları için gerekli olan ihale, tedarik, muayene faaliyetleri süreçleri azaltılarak iş gücü kazancı sağlanmıştır. Tedarik edilen malzemeye göre kıyasla yüzde 20 tasarruf sağlanmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü “Eğitim Elbiselerinin Geri Dönüştürülerek Yeniden Üretime Dahil Edilmesi” projesiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde birinciliğe layık görüldü. Projeyle, 1 yıl içinde bedelli asker kıyafetlerinin, 3 yılda subay, astsubay, uzman erbaş, 5 yılda da erbaş ve er kıyafetlerinin tamamının yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor. Askerlik görevini tamamlamış erlerin eğitim kıyafetleri Kara Dikimevi Müdürlüğü'nce aksesuarlarından ayrıştırılıp, iş birliği yapılan fabrikalarda geri dönüşüm işlemlerine tabi tutuluyor. Ayrıştırılan giysiler küçük parçalara bölünerek elyaf formuna getiriliyor. Çeşitli işlemlerden geçirilerek iplik çekim sisteminde dokunan iplikler boya ve baskı işlemlerinin ardından kumaş formunda yeniden hayat kazanıyor. Geri dönüşümünün ardından kumaşlar, konfeksiyon işlemleriyle beraber yeniden eski formuna kavuşup, Türk Ordusu'na kazandırılıyor. Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan ürünlere ait hammadde, tasarım, model ve kalıp araştırma geliştirme çalışmaları da yürütülüyor.

BEDELLİ ASKERLERİN KIYAFETLERİ TERCİH EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünde Tekstil Yüksek Mühendisi olarak görev yapan Uluçınar, projeyle ilgili detayları ve hedefleri paylaştı. Uluçınar, “Artan ham madde maliyetleri ve işçilik maliyetleri sebebiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personel sayısının da oldukça yüksek olması sebebiyle teknik bir iyileştirme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca binaen literatür çalışmaları, yapılan fizibilite çalışmaları, akademik ziyaretler ve yapılan toplantılar neticesinde geri dönüşüm projesi planlanmıştır. Prototip çalışma için bedelli askerlerin kısa süre içerisinde giymiş oldukları kıyafetler tercih edilmiştir. İki firma ile iş birliği yapılarak bu elbiseler geri dönüşüm işlemlerine tabi tutulmuş, daha sonrasında geri dönüştürülen kumaş fabrikamız bünyesinde bulunan üretim bandına alınarak tekrardan eğitim elbiselerinin üretim işlemi tamamlanmıştır" dedi.

YAKLAŞIK 15 MİLYONLUK TASARRUF HEDEFİ

Uluçınar, “Ham madde, malzeme ve aksesuar alımları için gerekli olan ihale, tedarik, muayene faaliyetleri süreçleri azaltılarak iş gücü kazancı sağlanmıştır. Tedarik edilen malzemeye göre kıyasla yüzde 20 tasarruf sağlanmıştır. Kaynak artırımı sağlanarak elde edilen tasarruf ile AR-GE projelerine daha fazla yatırım aktarılması, daha teknik ürünlerin üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Yıllık 300 bin adet geri dönüşüm yapılmış eğitim elbisesiyle beraber yaklaşık 7 milyon 110 bin liralık tasarruf sağlanırken, aksesuarların geri dönüşümüyle beraber yıllık toplam 14 milyon 550 bin liralık tasarruf elde edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca boya hazırlık proseslerinde konvansiyonel yöntemlerde kullanılan merserizasyon, ağartma işlemleri gibi çok fazla zararlı ağartıcılar, kimyasallar ve su kullanırken projeye ait proseste ozonlama işlemi kullanılarak su tüketimi yüzde 50 ila yüzde 55 oranında azaltılmıştır" ifadelerini kullandı.

5 YIL İÇERİSİNDE ERBAŞ VE ER KIYAFETLERİNİN TAMAMININ ÜRETİME DAHİL EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Uluçınar, “Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kara Dikimevi Müdürlüğü'nce 1 yıl içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bedelli asker kıyafetlerinin, 3 yıl içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subay, astsubay, uzman erbaş kıyafetlerinin, 5 yıl içerisinde ise erbaş ve er kıyafetlerinin tamamının yeniden üretime dahil edilmesi hedeflenmektedir. Proseslerde yer alan su ve kimyasal tüketiminin azaltılması, malzeme alımı süreçlerinin azaltılarak iş gücü verimliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Diğer kamu kuruluşlarının da sıfır atık, temiz üretim, yeşil dönüşüm projelerine önem vermeye özendirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

DÜNYA ORDULARI ARASINDA BİR İLK OLDU

Uluçınar, “Projeyle sağladığımız kazanımlara baktığımızda projemiz uluslararası geçerliliği bulunan bir sertifikalandırma kurumu tarafından sertifikalandırılmış olup, bu sertifikalandırmayla beraber dünya orduları arasında bir ilk olmuştur. Bu proje neticesinde elde edilen tasarruf ile gerçekleştirilen AR-GE projeleri sonucunda yurt dışına ihracat yapılabilecek ürünler de geliştirilmektedir" diye konuştu.