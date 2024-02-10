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Kafes operasyonunda 20 kişi yakalandı

Elazığ'da suç örgütüne yönelik Kafes-37 operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Kafes operasyonunda 20 kişi yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen Kafes-37 operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirmişti.

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10 Şub 2024 - 10:18 AA - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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