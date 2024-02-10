Alper Gezeravcı ailesi ile bir araya geldi

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'de gerçekleştirdiği 18 günlük uzay yolculuğunun ardından dün dünyaya döndü. 47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından dünyaya ayak basan Gezeravcı'yı ABD'nin Houston şehrinde ailesi karşıladı. Sevinç çığlıkları ile karşılanan Gezeravcı, ailesi ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın ailesi ile buluşma anına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kavuşma anı, astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.