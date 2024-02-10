Alper Gezeravcı ailesi ile bir araya geldi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'de gerçekleştirdiği 18 günlük uzay yolculuğunun ardından dün dünyaya döndü. 47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından dünyaya ayak basan Gezeravcı'yı ABD'nin Houston şehrinde ailesi karşıladı. Sevinç çığlıkları ile karşılanan Gezeravcı, ailesi ile bir araya geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın ailesi ile buluşma anına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kavuşma anı, astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.