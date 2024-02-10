Edremit'te aranan 6 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 30 ekip, 5 çevik kuvvet timi ile 52 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 202 personelin katıldığı uygulamada 944 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Bu kişilerden 6'sının arandığı belirlenerek haklarında işlem başlatıldı.
Uygulamada umuma açık 21 iş yeri de denetlendi, bunlardan biri hakkında eksik belge nedeniyle işlem yapıldı.
Ayrıca, 75 araç kontrol edildi, 7 araç sürücüsüne toplam 64 bin 535 lira ceza kesildi. 2 araç ise trafikten menedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.