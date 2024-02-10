Hamile kadının imdadına UMKE yetişti!

Yolu kardan kapalı olan Çaldıran ilçesine bağlı Burçkalan Mahallesi'nde 3'üncü çocuğuna gebe olan kadının doğum sancıları tuttu. Rahatsızlanan kadın için yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ambulans, karla kaplı yolda ilerleyemeyince, ekipler hastaya ulaşmak için yaklaşık 2,5 kilometre yaya yürüdü. İlk müdahalesi evinde yapılan kadın, daha sonra ambulansın olduğu yere kadar sedye üzerinde taşındı. Hamile kadının, doğum için Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.