Hamile kadının imdadına UMKE yetişti!

Yolu kardan kapalı olan Çaldıran ilçesine bağlı Burçkalan Mahallesi'nde 3'üncü çocuğuna gebe olan kadının doğum sancıları tuttu. Rahatsızlanan kadın için yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ambulans, karla kaplı yolda ilerleyemeyince, ekipler hastaya ulaşmak için yaklaşık 2,5 kilometre yaya yürüdü. İlk müdahalesi evinde yapılan kadın, daha sonra ambulansın olduğu yere kadar sedye üzerinde taşındı. Hamile kadının, doğum için Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.