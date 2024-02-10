Polisten şok denetim!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 300 polisin katılımı ile akşam saatlerinde denetimler gerçekleştirildi. Umuma açık alanlar ile kafe ve restoranlara şok baskınlar düzenlenirken, kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Yakacık Mahallesi'nde yapılan denetimlerde durdurulan bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, Yakacık Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan ana yollarda oluşturulan kontrol noktalarından geçen araçlar tek tek durdurularak aramalar yapıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.