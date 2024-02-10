3 katlı binada yangın!

Yangın, saat 03.00 sıralarında Esenyalı Mahallesi, Mimoza Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, 3 katlı binanın çatı kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın çatısına da sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan çatılara müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri, olay yerine emniyet şeridi çekerek, sokağı giriş çıkışlara kapattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler olayla inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.