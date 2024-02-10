- Asayiş

3 katlı binada yangın!

Pendik'te 3 katlı binanın çatısında başlayan yangın, bitişiğinde bulunan binanın çatısına da sıçradı.

3 katlı binada yangın! mask
3 katlı binada yangın!
3 katlı binada yangın!
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Yangın, saat 03.00 sıralarında Esenyalı Mahallesi, Mimoza Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, 3 katlı binanın çatı kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın çatısına da sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan çatılara müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri, olay yerine emniyet şeridi çekerek, sokağı giriş çıkışlara kapattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler olayla inceleme başlattı.

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10 Şub 2024 - 05:07 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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