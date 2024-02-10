10 Şub 2024 - 05:03- Magazin G:

Merve Boluğur geri döndü!

Oyuncu Merve Boluğur, Eser Yenenler'in kendi Youtube kanalında yayınladığı EYSTV programına katıldı.

Merve Boluğur geri döndü! mask

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve aşk hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelen ve adından söz ettiren Merve Boluğur,  Eser Yenenler'in Youtube kanalında yayınladığı EYSTV programına katıldı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra sarsıntılı bir döneme giren Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı açıklamalar ve paylaşımlarından dolayı gündeme oturmuştu. 

Öte yandan, beklenilenin dışında EYSTV programında deli dolu ve samimi tavırları ile dikkat çeken Boluğur, uzun zamandır hiçbir projede yer almayarak, geçtiğimiz yıl sadece şarkı çıkarmıştı.  Bunun üzerine, Boluğur kariyerine müzikten devam edeceğini açıkladı. 

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10 Şub 2024 - 05:03 - Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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