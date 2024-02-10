Merve Boluğur geri döndü!

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve aşk hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelen ve adından söz ettiren Merve Boluğur, Eser Yenenler'in Youtube kanalında yayınladığı EYSTV programına katıldı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra sarsıntılı bir döneme giren Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı açıklamalar ve paylaşımlarından dolayı gündeme oturmuştu.

Öte yandan, beklenilenin dışında EYSTV programında deli dolu ve samimi tavırları ile dikkat çeken Boluğur, uzun zamandır hiçbir projede yer almayarak, geçtiğimiz yıl sadece şarkı çıkarmıştı. Bunun üzerine, Boluğur kariyerine müzikten devam edeceğini açıkladı.