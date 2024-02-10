Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Kimine göre saçma, kimine göre özel olan ve kökeni antik Roma'ya kadar uzayan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yüzyıllar öncesine dayanan ilginç bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.

İmparator Claudius döneminde, Roma İmparatorluğu'nun askerlerinin evlenmesi yasaklanmıştı. Claudius, bekar askerlerin daha savaşçı ve sadık olacağına inanıyordu. Ancak, bu yasağa rağmen bir Hristiyan rahip olan Aziz Valentin, gizlice askerleri evlendiriyordu. Aziz Valentin, Claudius'un emrini çiğnediği için yakalanarak tutuklandı ve sonrasında idam edildi.

Aziz Valentin'in idam edildiği tarih olan 14 Şubat, zamanla Sevgililer Günü olarak anılmaya başlandı. İlerleyen yıllarda, bu tarih romantizm ve aşkı simgeleyen bir gün haline geldi. Günümüzde Sevgililer Günü, sevdiklerine duygularını ifade etmek, romantik jestler yapmak ve birlikte keyifli zaman geçirmek için bir fırsat olarak kutlanıyor.

Sevgililer Günü, kartlar, çikolatalar, çiçekler ve romantik akşam yemekleri gibi birçok farklı şekilde kutlanıyor. Ancak, kökeni unutulmamalıdır; bu gün, Aziz Valentin'in cesur eylemlerine ve aşkın gücüne adanmış bir anma günü olarak da düşünülebilir.