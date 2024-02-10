Husumetlisini tabancayla ağır yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Medet E. ile Eray E., sokakta karşılaşınca tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Medet E., belindeki tabancayla Eray E.'ye ateş etti. Kanlar içerisinde yığılan Eray E.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eray E., hastaneye kaldırıldı. Boyun ve çenesinden yaralanan Eray E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.