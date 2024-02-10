10 Şub 2024 - 02:02- Kültür & Sanat G:

Bu Müze'de etkinlik bitmiyor!

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nden 11 Şubat Pazar günü için "Türkülerde Cumhuriyet" etkinliği.

Bu Müze'de etkinlik bitmiyor! mask
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Türkiye'de ilk ve tek olan, 111 ülkeden alınan 723 parça satranç koleksiyonlarını sergileyen ve Ankara'nın en gözde müzelerinden biri olan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi birbirinden güzel etkinlikleri ile sanat ve müze severleri ağırlamaya devam ediyor. 

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 11 Şubat Pazar günü saat 19:00'da Cumhuriyet Gazetesi'nin Yazarı aynı zamanda Türk Eğitim Tarihi Araştırmacısı Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu'nun "Türkülerde Cumhuriyet" isimli söyleyişisi ile sanat ve müze severlerini ağırlayacak. 

Bu Müze'de etkinlik bitmiyor!

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10 Şub 2024 - 02:02 Ankara- Kültür & Sanat

Mahreç  Melisa Sapaz

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