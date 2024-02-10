Bu Müze'de etkinlik bitmiyor!

Türkiye'de ilk ve tek olan, 111 ülkeden alınan 723 parça satranç koleksiyonlarını sergileyen ve Ankara'nın en gözde müzelerinden biri olan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi birbirinden güzel etkinlikleri ile sanat ve müze severleri ağırlamaya devam ediyor.
Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 11 Şubat Pazar günü saat 19:00'da Cumhuriyet Gazetesi'nin Yazarı aynı zamanda Türk Eğitim Tarihi Araştırmacısı Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu'nun "Türkülerde Cumhuriyet" isimli söyleyişisi ile sanat ve müze severlerini ağırlayacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.