10 Şub 2024 - 01:08- Siyaset G:

Yavaş; "Yeni döneme hazırız!"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Projelerimizle birlikte yeni döneme hazırız." dedi

Yavaş; "Yeni döneme hazırız!" mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Turan Güneş Bulvarı,  Doğukent Caddesi, Samsun ve Konya yolunda kesintisiz trafik akışını sağlayacak projeleri açıkladı. 

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Bitirdiğimiz Panora TRT ve Tapu Kadastro Önü alt geçitlerinin devamında Turan Güneş Bulvarı köprülü kavşağının projesi için Nisan ayında ihaleye çıkıyoruz. Turan Güneş Bulvarı ve Doğukent Caddesi üzerinde kesintisiz trafik sağlayacak, Samsun Yolu ve Konya Yolu arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde azaltacak projemizin yapımına ise yazın başlıyoruz." dedi 

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10 Şub 2024 - 01:08 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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