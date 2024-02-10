Yavaş; "Yeni döneme hazırız!"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Turan Güneş Bulvarı, Doğukent Caddesi, Samsun ve Konya yolunda kesintisiz trafik akışını sağlayacak projeleri açıkladı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Bitirdiğimiz Panora TRT ve Tapu Kadastro Önü alt geçitlerinin devamında Turan Güneş Bulvarı köprülü kavşağının projesi için Nisan ayında ihaleye çıkıyoruz. Turan Güneş Bulvarı ve Doğukent Caddesi üzerinde kesintisiz trafik sağlayacak, Samsun Yolu ve Konya Yolu arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde azaltacak projemizin yapımına ise yazın başlıyoruz." dedi