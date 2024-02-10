Tankerden düşerek hayatını kaybetti!

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası sahasında meydana geldi. Şeker fabrikasından pancar melası almaya gelen Mehmet Sarı, kullandığı 42 APN 923 plakalı tankerin kabininden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boynu kırılan Sarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Sarı'nın cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.