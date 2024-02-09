Gençlerbirliği'nde yeni forvet

Kongolu forvet Gaetan Laura, Fransa doğumlu olup, 1.5 sezondur Samsunspor formasını terletiyordu.
Geçen sezon 1. Lig'de 27 maçta mücadele eden Laura, fileleri 11 kez havalandırdı.
Bu sezon ise Süper Lig'de 11 maçta 460 dakika süreyle sahada yer alarak 1 gol katkısı sağladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.