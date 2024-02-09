Başkent'te yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Yeniden Refah Partisi tarafından Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayında Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Tren Garı önünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için "100. Ay anma etkinliği" düzenleneceği belirtildi.
Bu kapsamda, ihtiyaç olması halinde yarın saat 7.30'dan itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
İhtiyaç olması halinde, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamının alt geçit hariç olmak üzere araç trafiğine kapalı olacak.
Vatandaşların mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanması gerekiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.