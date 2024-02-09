- Asayiş

Heimlich manevrası hayat kurtardı

Karabük'te bir restoranda annesi ile birlikte yemek yerken boğazına yiyecek takılan çocuk, garson 40 yaşındaki Ferdi Kanış tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Heimlich manevrası hayat kurtardı mask
Heimlich manevrası hayat kurtardı
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Olay, Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesinde bulunan restoranda meydana geldi. Annesi ile birlikte restorana yemek yemeye gelen ve ismi öğrenilemeyen çocuğun boğazına yiyecek kaçtı. Bir anda nefesi kesilen çocuğun yardımına restoran çalışanları koştu. Restoranda garson olarak görev yapan Ferdi Kanış, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına kaçan yiyeceğin çıkmasını ve tekrar nefes almasını sağladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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09 Şub 2024 - 22:36 DHA Karabük- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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