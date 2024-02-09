MKE Ankaragücü'nde yeni sol bek

Transferin son gününde sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı fesheden 25 yaşındaki sol bekle, 2.5 yıllı anlaşma imzaladı.

Transferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildiren ve lisansı çıkan Abdurrahim, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 12 resmi maçta forma giydi.

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan kiraladığı Kazımcan Karataş'tan sonra bu transfer dönemindeki kadrosuna ikinci sol bek transferini de yapmış oldu.