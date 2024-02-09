Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Başakşehir'i konuk edecek.
DERRICK KOHN İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Galatasaray'ın Alman ekibi Hannover 96'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn, ilk antrenmanına çıktı. Köhn, Başakşehir maçının hazırlıklarının tamamlandığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.