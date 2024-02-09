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Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile karşılaşacakları maç öncesi hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı mask
Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Başakşehir'i konuk edecek.

DERRICK KOHN İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Alman ekibi Hannover 96'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn, ilk antrenmanına çıktı. Köhn, Başakşehir maçının hazırlıklarının tamamlandığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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09 Şub 2024 - 21:55 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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