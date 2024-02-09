Galatasaray, ayrılığı açıkladı

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı. Halil Dervişoğlu sezon sonuna kadar Hatayspor forması giyecek. Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.