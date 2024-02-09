Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı. Halil Dervişoğlu sezon sonuna kadar Hatayspor forması giyecek. Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
- Spor
Galatasaray, ayrılığı açıkladı
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandığını duyurdu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.