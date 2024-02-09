AK Parti'nin Karaman adayları tanıtıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletin her dönemde, liderine, Cumhurbaşkanına ve demokrasisine sahip çıktığını söyledi.

Milletin içinden doğan bir siyasi hareket olarak milletle gönül bağını hiçbir zaman koparmadıklarını belirten Uygur, "Milletimizin gündemi hep bizim gündemimiz oldu. Eserlerimizi, hizmetlerimizi, politikalarımızı vatandaşımızdan gelen talep ve beklentiler doğrultusunda oluşturduk. Milletimiz de bütün o kritik süreçlerde, dönemeçlerde bizlerden desteğini hiç eksik etmedi." dedi.

- " Türkiye'de çığır açan hizmetlere imza attık"

Uygur, 21 yıllık serüven boyunca eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Merkezi hükümet olarak sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdik. Sağlık konusunda AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de hastanelerde içler acısı vakalarla, tablolarla karşı karşıyaydık. Şimdi hem sağlık alanında hem ulaşım alanında hem enerji alanında her alanda Türkiye'de çığır açan hizmetlere imza attık. Bu hizmetleri vatandaşımıza sunduk."

Uygur, geçirdikleri sürecin dikensiz bir gül bahçesi olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin iktidara geldiği ilk andan itibaren kapatma davamız, 17-25 Aralık olayları, e-muhtıra krizi, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve vesayetle mücadelemize rağmen milletimiz her kritik eşikte bizden desteğini esirgemedi, bize güvenini eksik etmedi. Bizler de sizlerden almış olduğumuz bu emanetin bilincinde olarak bu emaneti hakkıyla layıkıyla taşımanın derdinde olarak hep sizlerin yanında olmaya hep milletimizin yanında olmaya devam ettik. Bundan sonraki süreçte de milletimizle olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Toplantıda, AK Parti'nin ilçelerdeki belediye başkan adaylarının Ermenek'te Eyyup Çayır, Kazımkarabekir'de Durmuş Demir, Başyayla'da Abdülkadir Ateş, Ayrancı'da Avni Gümüşalan, Sarıveliler'de Mehmet Ali Yılmaz, beldelerden Akçaşehir'de Hikmet Yirşen, Kazancı'da Muhittin Tuncel, Göktepe'de Mustafa Koruk, Güneyyurt'ta Bayram Civil ve Sudurağı'nda Erhan Çalışkan olduğu açıklandı.

Programa, AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, İl Başkanı Murat Öztürk, Merkez İlçe Başkanı Süleyman Kazanç, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.