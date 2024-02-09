Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

Haber albümü için resme tıklayın

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, top çalma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Kayserispor'un yeni transferleri Haitili forvet Duckens Nazon ve Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov da idmanına katıldı