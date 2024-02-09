- Spor

Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 25. haftada Beşiktaş ile 12 Şubat Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor mask
Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, top çalma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan Kayserispor'un yeni transferleri Haitili forvet Duckens Nazon ve Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov da idmanına katıldı

# antrenman, Mondihome Kayserispor, trendyol süper lig, Göre, Yılmaz

09 Şub 2024 - 20:51 AA Kayseri- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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