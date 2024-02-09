Silahlı saldırıda öldü

Olay, saat 17.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi, Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Bir fabrikanın servis otobüsünün şoförü Yılmaz Sınıksaran, kullandığı 41 P 1710 plakalı otobüsü bir tamircinin önünde durdurdu. Sınıksaran, otobüsten inip aracın ön jant kapağını taktığı sırada, koşarak yanına yaklaşan Şahin A. tarafından tabancayla başından vuruldu. Saldırgan kaçarken, kanlar içinde kalan servis şoförünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Sınıksaran'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Sınıksaran, kaldırıldığı Körfez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polis merkezine giden Şahin A., tabancasıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.