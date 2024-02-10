T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2022/5974 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5974 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ŞEKER Mahalle/Köy, 46622 Ada, 1 Parsel, B BLOK 2.KAT 207 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Büro nitelikli taşınmaz hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır. Projesine göre; salon ve salonda mutfak nişi, duş-wc, banyo, arşiv, oda, balkon mahalleri bulunan taşınmazın fiili durumda, mutfak nişi ve banyo yeri ve alanın tesisat şaftı ve havalandırma boşluğunun katılması suretiyle değiştirilerek, 1+1 tipinde olan taşınmaz, Salon ve mutfak nişi, banyo-wc, oda, balkon mahallerinden oluşmaktadır. Taşınmazın brüt inşaat alanı 54 m2, net 42,80 m2 (balkon dahil)dir.
Balkon net alanı 4,8 m2 dir
Yüzölçümü : 15.114,00 m2
Arsa Payı : 1508/1511400
İmar Durumu : 1/1000 uip kapsamında konut alanı içerisinde, ayrık nizam, kentsel servis alanı, h max.serbest,e:50, yapılaşma durumuna haizdir. yapılaşması tamamlanmıştır.
Kıymeti : 1.650.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup detayları dosyasında mevcuttur
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 13:33
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ŞEKER Mahalle/Köy, 46622 Ada, 1 Parsel, B BLOK 5.KAT 271 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Büro nitelikli taşınmaz hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır. Projesine ve fiili duruma göre; salon ve salonda mutfak nişi, duş-wc, oda, balkon mahalleri bulunan taşınmaz, 1+0 tipindedir. Taşınmazın brüt inşaat alanı 43 m2, net 39,26 m2 (balkon dahil)dir. Balkon net alanı 14,2 m2 dir
Yüzölçümü : 15.114,00 m2
Arsa Payı : 754/1511400
İmar Durumu : 1/1000 uip kapsamında konut alanı içerisinde ayrık nizam, kentsel servis alanı, h max. serbest, e:50, yapılaşma durumuna haizdir. yapılaşması tamamlanmıştır.
Kıymeti : 1.150.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup detayları dosyasında mevcuttur
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 14:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 14:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 14:21
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.