T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/318 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/318 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Altındağ İlçesi Güneşevler Mahallesi Şehit Pilot Fatih Korçam Caddesi 34 kapı numaralı Güzel Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 1 nolu taşınmaz tapu kaydında Güneşevler Mahallesi 22049 ada 10 parselde kayıtlı 1.136,00m² yüzölçümlü 52/1136 arsa paylı 1. bodrum kat 1 nolu meskenin bulunduğu bina 2 bodrum kat zemin kat ve 3 normal kat olmak üzere 6 katlı olduğu 1 adet asansör ve arka bahçede açık otopark alanı ile kapalı otopark alanı bulunduğu belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda binanın birinci bodrum katında sağ ön ve yan cephede kuzey-batı cepheli olduğu giriş holü salon 3 oda mutfak 2 banyo tuvalet ve balkondan oluştuğu ısınma doğalgaz kombili kat kalorifer ile sağlandığı net kullanım alanı 82,00m² balkon 5,00m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
Adresi : Güneşevler Mahallesi Şehit Pilot Fatih Korçam Caddesi Güzel Apartmanı No:34/1 Altındağ / ANKARA
Yüzölçümü : 1.136,00 m2
Arsa Payı : 52/1136
İmar Durumu : Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/11/2023 tarih ve200697 sayılı cevabi yazılarında 24/10/2008 tarih 237 sayılı yapı ruhsatına bağlı 04/09/2008 tarih onaylı mimari projesi bulunduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 13:40
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.