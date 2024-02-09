Ernest Muci transferinin detayları açıklandı

Ara transfer döneminin son gününde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Legia Varşova forması giyen 22 yaşındaki 10 numara Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Muci için Legia Varşova'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştaki net kardan %10'luk pay maddesi de bulunuyor.
Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.