Ernest Muci transferinin detayları açıklandı

Ara transfer döneminin son gününde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Legia Varşova forması giyen 22 yaşındaki 10 numara Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Muci için Legia Varşova'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştaki net kardan %10'luk pay maddesi de bulunuyor.

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir."