Bakan Şimşek, iş insanları ile buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bartın'a geldi. Bakan Şimşek, Bartın Valiliği ve Bartın Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ı makamında ziyaret ettikten sonra Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi. Bakan Şimşek, daha sonra Bartın Gürgenpınarı köyündeki bir otelin toplantı salonunda iş insanları ile buluştu. Bartın'daki iş insanlarına sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katılımcılara mesajlar verip, son dönemde izlenen ekonomik politikaların kazanımlarını tek tek anlattı. Bakan Şimşek konuşmasının ardından iş insanlarından gelen talepleri de dinledi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret ve temasların ardından Bakan Şimşek, kentten ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.