- Asayiş

Edirne'de kaza: 1 yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edirne'de kaza: 1 yaralı mask
Edirne'de kaza: 1 yaralı
Edirne'de kaza: 1 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ç.'nin kullandığı 22 RT 286 plakalı otomobil, iddiaya göre, ters yönden gelen N.T. yönetimindeki 22 BG 801 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atıp yan duran otomobilin sürücüsü M.Ç., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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09 Şub 2024 - 19:34 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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