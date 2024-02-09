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Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25'inci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü mask
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
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Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

# Alanyaspor, Fenerbahçe, kartal

09 Şub 2024 - 19:11 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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