09 Şub 2024 - 19:11 - Spor

Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25'inci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti.