- Asayiş

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 35 yaşındaki Irak uyruklu M.F.H. ( gözaltına alındı.

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu mask

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H., kent merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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09 Şub 2024 - 18:53 DHA Kirikkale- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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