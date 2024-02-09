Cumhur İttifakı Antalya adayları tanıtıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin acemi genel başkanı geçen ay aday belirlenme üzerinden aklınca bize laf atıyordu. 'Karşımıza çıkaracak aday bulamıyorlar' diyordu. Şimdi Özgür Efendi'nin sesi soluğu çıkmıyor. Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.

​Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Cumhur İttifakı'nın aday tanıtım törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da ilk olarak genişletme inşaat çalışmaları devam eden Antalya Havalimanı'nda yeni Şeref Salonu'nun açılış törenini gerçekleştirdi. Ardından Cumhur İttifakı çatısı altında Antalya Büyükşehir ve 14 ilçenin AK Parti, 5 ilçenin ise MHP'den belirlendiği adayların tanıtımı için Antalya Expo Center'da tören düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'yı özlediğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'yü daha önce açıkladığını, ilçe belediye başkan adaylarını emanet etmek için Antalya'da olduğunu söyledi. Adayların belirlenmesiyle artık tam saha pres yapacak şekilde çalışacakları bir döneme girdiklerini belirten Erdoğan, “Biliyorsunuz bizler milletten ilk onayını belediyelerdeki icraatlarıyla almış bir kadroyuz. Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldığımız haksızlıklara rağmen şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık. Belediye kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm ürettik. Bir önceki seçimde işbaşına gelen CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan, tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyecilikten altyapı ve üstyapıya kadar her alanda şehirlerimiz resmen seviye atladı. Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımızın istifadesine sunduk" dedi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ANTALYA HARABE

Şehirlerin nüfusunun çoğalması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte insanların belediyelerden beklentilerinin de değiştiği, çeşitlendiği ve çoğaldığını söyleyen Erdoğan, “Belediyeleri sadece vatandaşın çöpünü toplayan, sadece yolunu inşa eden, parkını yapan, toplu ulaşım hizmetlerini gören bir konumdan çok daha geniş görevler icra eden bir forma yükselttik. Aşık Yunus'un o veciz ifadeleriyle söyleyecek olursam, 'Biz sevdik aşık olduk. Sevildik maşuk olduk. Her dem, yeniden doğarız, bizden kim usanası.' Evet biz de maşukumuz olan aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil, aynı zamanda belediyecilik vizyonumuzu da yeniledik, geliştirdik. Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki 21 yılı aşan güçlü tecrübemizle yoğurduk. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Bunu da 30 Ocak'ta Ankara'da, Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik temasıyla sizin beyannameniz olarak kamuoyumuzla paylaştık. Amacımız özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp, hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harabe, Ankara harabe, İzmir zaten öyle, Antalya aynen harabe oldu" diye konuştu.

'ANTALYA'NIN ALTIN ÇAĞININ BAŞLAYACAĞINA İNANIYORUM'

"CHP zihniyetinin her gün irtifa kaybeden şehirlerini gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehirlerimizi, iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine, şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. Antalya’mızın bir beş sene daha kaybetmeye tahammülü kalmadığını biliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Antalya Cumhur İttifakı'yla yeni bir döneme yelken açacaktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hakan Tütüncü kardeşimiz, bilgisiyle, tecrübesiyle, heyecanıyla, tevazusuyla hizmete kendini adamış, yetkin ekibiyle şehrimize hizmete hazır. İlçe ve belediye başkanlarımızın da desteğiyle 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye genelindeki tüm belediyelerde hayata geçirecekleri projeleri de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi geçen 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluştururken, istisnasız her şehriyle birlikte büyüttüklerini belirterek, “Eğitimden sağlığa, ulaşım, turizmden, spora her alana ülkemizi, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırladık. Bu süreçte içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Ya şu Antalya'da doğru dürüst bir havalimanımız bile yoktu. Bugün VIP salonumuzun açılışını yaptık. Aynı zamanda devlet konukevinin açılışını yaptık. Yurtdışından buralara misafirlerimiz geldiği zaman farklı bir Antalya görsün. Farklı bir Antalya havalimanı görsün. Çünkü biz dünyada farklıyız. Farkımızı ortaya koymamız lazım. 57 milyon turistin 16 milyonuna Antalya ev sahipliği yaptı. Antalya tek başına nüfusunun altı katı turisti misafir etti. Antalya bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla Türkiye'nin turizm başkenti unvanını korudu. Ülkemiz genelinde 2024 turizm hedefi 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliri" dedi.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Vakit ve enerjilerini şehirleri Türkiye vizyonuna hazırlayacak programlar, projeler, planlar için harcadıklarını dile getiren Erdoğan, “Peki biz bu işlerle meşgulken ülkemizin ikinci büyük partisi CHP ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? Aslında CHP'nin yapması gereken her başlıkta bizim karşımızda daha büyük, daha iddialı, daha iyi çalışılmış programlarla çıkmaktır. Öyle ya, madem oy oranı itibarıyla iktidardaki partiye en yakın sensin, öyleyse yapman gereken budur. Ama bakıyorsunuz CHP yöneticilerinin gündeminde sırf laf olsun diye söyledikleri ipe sapa gelmez yalan yanlış ifadeleri bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Ne ülkenin meseleleri ne milletin sıkıntıları ne de bölgemizde yaşanan krizler bunların umurunda değil. Türkiye'de neler olduğundan, dünyanın nereye evrildiğinden, insanlığın hangi sınamalarla karşılaştığından haberleri dahi yok. Eskisi, yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösterileceği üzerinden ibaret" dedi.

Erdoğan, CHP'li belediyelerde meydan muhaberesi yaşandığını da söyleyerek şöyle konuştu:

"Eskisi yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösterileceğinden ibarettir. Tüm mücadeleleri, tüm kavgaları, siyasetteki tek varlık gayeleri budur. Bunlar çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP'de tam anlamıyla belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır."

'KILIÇDAROĞLU'NU SIRTINDAN HANÇERLEYİP ANKARA'DA BİR OFİSE VEBALI GİBİ HAPSETTİLER'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Erdoğan, CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerleyip koltuğundan indirdiklerini söyledi. Özel'e tavsiyede de bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP'nin acemi genel başkanı geçen ay aday belirlenme üzerinden aklınca bize laf atıyordu. 'Karşımıza çıkaracak aday bulamıyorlar' diyordu. Şimdi Özgür Efendi'nin sesi soluğu çıkmıyor. Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamasak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bu Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir."

'CHP ALACAKARANLIK SİYASETİNİN İÇİNE GİRMİŞ'

Muhalefet partilerinin halinin perişan olduğunu ve bu duruma üzüldüklerini de anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşın CHP'ye Gazi Mustafa Kemal Atatürk hatrına oy verdiğini, ancak onların da bu durumdan rahatsız olduklarını söyledi. Yerel seçimlerin ardından şehirlerin gerçek belediyecilikle buluşmasının yanı sıra CHP'de de taşların yerine oturacağına inandığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gerçekten CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda. CHP'nin bünyesini kuşatan hançer ve ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetinin ülkeye bulaştırılmasına izin veremeyiz. Demokrasinin önemli bir unsuru olan muhalefetin bu perişan hali içimizi acıtıyor. Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmetle bu partiye oy veren vatandaşlarımızın da bu tablodan rahatsız oldukları kanaatindeyim. İnşallah 31 Mart seçimleri bunu değiştirmek için bir fırsat teşkil etmektedir. Önümüzdeki seçimde şehirlerimizin gerçek belediyecilikle buluşması yanında CHP'de de taşların yerine oturmasına yardımcı olacaktır."

'3 KEÇİ 1 KASA PORTAKAL VERSELER KAYBEDERLER'

Türkiye'yi dünyanın en büyük ve güçlü ülkeleri arasında seçkin bir yere ulaştırana kadar çalışacaklarını da kaydeden Erdoğan, terör örgütlerinin üzerlerine salınmasına, sinsi tuzaklara rağmen yoldan dönmeyeceklerini ifade etti. AK Parti siyasetiyle yarışacak vizyonda bir ekibin olmadığını da kaydeden Erdoğan, "Bu konuda bizimle yarışacak vizyonun, programın, projesi olan hiçbir parti hiçbir ekip yoktur. Önlerine 3 keçi katsalar, ellerine bir kasa portakal verseniz akşama hepsini kaybedip gelecek kiyafetsizlere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilir. Gözü ve gönlü vatandaşa hizmet yerine sürekli başka yerlerde olanların, şehirlerimizi düşündüğü durum ortadadır" diye konuştu.

'BİRÇOK ALPER GEZERAVCI'LARI UZAYA GÖNDERECEĞİZ'

Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşüne ilişkin, “Alper Gezeravcı astronotumuz dünyaya inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Tabi şimdi Türkiye'ye de inişini bekleriz. Allah yar yardımcımız olsun. İnşallah Türkiye olarak birçok daha Alper Gezeravcı'ları uzaya göndereceğiz" dedi.

AK PARTİ VE MHP'NİN ANTALYA ADAYLARI

Antalya ve ilçelerindeki belediye başkan adayları ise şöyle;

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı- Hakan Tütüncü (AK PARTİ), Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan (AK PARTİ), Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Kaan Şahin (AK PARTİ), Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel (MHP), Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz (MHP), Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Bekir Kıvrım (AK PARTİ), Elmalı Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Gökçe (AK PARTİ), Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek (MHP), Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy (MHP), Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Ali Gülen (AK PARTİ), İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen (AK PARTİ), Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş (AK PARTİ), Kemer Belediye Başkan Adayı Rahman Şeker (AK PARTİ), Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer (AK PARTİ), Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Durali Kolpak (AK PARTİ), Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal (MHP), Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Orhantekin (AK PARTİ), Serik Belediye Başkan Adayı Veli Vural (AK PARTİ), Manavgat Belediye Başkan Adayı Süleyman Okudan (AK PARTİ), Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu (AK PARTİ).