- Asayiş

Şanlıurfa'da kaza: 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da Siverek ilçesinde, minibüs, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kaza: 6 kişi yaralandı mask
Şanlıurfa'da kaza: 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza: 6 kişi yaralandı
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Kaza, öğleden sonra Siverek- Çermik karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.  Abdülkerim Kodaman yönetimindeki 34 PJ 3652 plakalı otomobil, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki 63 S 6050 plakalı minibüs ile çarpıştı. Muharrem Özgür yönetimindeki 27 FF 172 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

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09 Şub 2024 - 18:43 DHA Şanliurfa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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