- Spor

Queensy Menig, Sivasspor'da

EMS Yapı Sivasspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile anlaşmaya vardı.

Queensy Menig, Sivasspor'da mask

EMS Yapı Sivasspor sosyal medyada üzerinden yaptığı açıklamada:

"Queensy Menig EMS Yapı Sivasspor’umuzda

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren EMS Yapı Sivasspor’umuz, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile anlaşmaya vardı.

Sivas’a gelen Queensy Menig, Başkan vekilimiz Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına EMS Yapı Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Menig çeşitli kategorilerde 5 kez ülkesinin milli takım formasını giydi. Queensy Menig’e EMS Yapı Sivasspor’umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

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09 Şub 2024 - 18:27 - Spor

Mahreç  Şevval Ateş

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