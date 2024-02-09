Queensy Menig, Sivasspor'da

EMS Yapı Sivasspor sosyal medyada üzerinden yaptığı açıklamada:
"Queensy Menig EMS Yapı Sivasspor’umuzda
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren EMS Yapı Sivasspor’umuz, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile anlaşmaya vardı.
Sivas’a gelen Queensy Menig, Başkan vekilimiz Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına EMS Yapı Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı.
Menig çeşitli kategorilerde 5 kez ülkesinin milli takım formasını giydi. Queensy Menig’e EMS Yapı Sivasspor’umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.