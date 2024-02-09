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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören ve “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu” nda görüşülerek kabul edilen kanun taslağı neler içeriyor? Taslağın Meclis’ten geçerek kanunlaşması durumunda:

-Diş hekimleri muayenelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışmasının önü açılıyor. -Sağlık sisteminde ebelik mesleği daha fazla önem kazanıyor.

-Tıpta Uzmanlık Kurulunun görüşü doğrultusunda uzmanlık alanında düzenleme yapılıyor. -İlaçların ruhsatlaması ve denetim süreçlerinde iyileştirmeler yapılıyor.

-İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak klinik araştırmalar hakkında düzenlemeler yapılıyor.

-Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılıyor.

-Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirleniyor.

-Öğretim üyelerinin hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendiriliyor; sözleşme fesih koşulları yasayla belirleniyor.

-Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar Bakanlık denetimi altına alınıyor.

-Kamu kuruluşu tarafından ödenen Malpraktis tazminatlarının sigortadan tahsili sağlanıyor.

-Sözleşmeli personel sayıları artırılıyor.

-Sözleşmeli personelin geçici görevlendirilme sınırları belirleniyor; disiplin işlemleri, ek ödeme ve fesih durumunda kadrosuna dönüşü ile ilgili düzenlemeler yapılıyor.

-Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturuluyor; sözleşme feshi keyfiliğe fırsat vermeksizin koşula bağlanıyor.

- Hastane koordinasyon kurulu kuruluyor. Kanun teklifinin hazırlanmasında katkısı olan herkese ve teklifi iradeleriyle kanunlaştıracağına inandığımız saygıdeğer milletvekillerimize teşekkür ediyorum."ifadelerine yer verdi.