- Asayiş

Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Hasan Emre Macit (20), hayatını kaybetti. Kaza anı, kameraya yansıdı.

Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü mask
Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Ankara Bulvarı TİGEM Üst Geçidi'nde meydana geldi. Sıhhiye yönünde giden Hasan Emre Macit yönetimindeki 06 EAP 597 plakalı motosiklet, yolun sağ şeridinde aynı yönde ilerleyen Adem Ş.'nin kullandığı 06 FLZ 57 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Macit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı ters istikametteki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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09 Şub 2024 - 18:17 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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